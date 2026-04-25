Zum Tag des Baumes am 25. April: Die Welt der alten Buchen im Steigerwald
STEIGERWALD – Der internationale Tag des Baumes am 25. April 2026 ist für den Verein Nationalpark Steigerwald weit mehr als ein bloßes Kalenderdatum. Er dient als dringende Erinnerung an die ökologische Bedeutung alter Buchenbestände, die im Steigerwald teilweise ein Alter von rund 200 Jahren erreichen.
Ein natürlicher Waldkreislauf ist ein hochkomplexes System, das weit über die reine Holzproduktion hinausgeht. Insbesondere die alten Buchen leisten einen messbaren Beitrag zum Umweltschutz: Eine einzige Buche speichert im Laufe ihres Lebens zwischen 800 und 1.500 kg $CO_2$ und wandelt etwa 1.000 kg $CO_2$ in lebensnotwendigen Sauerstoff um. Neben dieser Klimaschutzfunktion sorgen Wälder für eine natürliche Luftfiltrierung und eine effektive Kühlung der Umgebung.
Ein sensibles Ökosystem am Boden und in der Luft
Ein gesunder Mischwald mit altem Baumbestand schützt nicht nur das Klima, sondern auch die Biodiversität:
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Lebensraum Boden: Alte Bäume fördern einen gelockerten, artenreichen Waldboden, der unzähligen Kleinstlebewesen eine Heimat bietet.
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Artenschutz: Seltene heimische Arten wie der Schwarzstorch, die Bechsteinfledermaus und spezialisierte Totholzkäfer sind zwingend auf geschlossene Laubmischwälder mit alten Bäumen angewiesen.
Der Verein betont, dass bereits minimale Eingriffe dieses fein abgestimmte System und die Resilienz der Baumarten empfindlich stören können.
Forderung nach einem Nationalpark
Um diese ökologischen Funktionen langfristig zu sichern, setzt sich der Verein Nationalpark Steigerwald e.V. seit Jahren dafür ein, rund neun Prozent des insgesamt 128.000 Hektar großen Naturparks im nördlichen Bereich als Nationalpark auszuweisen.
Dieses Ziel deckt sich mit der Nationalen Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung, die vorsieht, zwei Prozent der Landesfläche Deutschlands einer natürlichen, nutzungsfreien Entwicklung zu überlassen. Der Steigerwald gilt hierfür als eine der am besten geeigneten Flächen.
Anlässlich des Tags des Baumes appelliert der Verein an Politik und Verwaltung, den Weg für eine Entwicklung hin zum Naturwald frei zu machen. Dies diene nicht nur dem Erhalt wichtiger ökologischer Kreisläufe, sondern schaffe auch wertvolle Räume für Naturerfahrung und Erholung der Zivilgesellschaft.
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