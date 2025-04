Zum Thema Depression im Jugendalter führte das Olympia-Morata ein Theaterstück auf

SCHWEINFURT – Ein außergewöhnliches Theaterstück wurde am 27. und 28. März in der Stadthalle Schweinfurt aufgeführt. Schülerinnen und Schüler des Olympia-Morata-Gymnasiums setzten sich dabei spielerisch mit dem Thema Depression im Jugendalter auseinander.

Schirmherrinnen des Projekts sind die Bayerische Kultusministerin Anna Stolz und die Bayerische Gesundheitsministerin Judith Gerlach. Die Projektwoche wurde durch die Initiative und finanzielle Unterstützung der AOK Bayern ermöglicht.

Das Stück „Ice Breaker“ nahm das Publikum mit auf eine interaktive Reise. Die Zuschauerinnen und Zuschauer schlüpften für 60 Minuten in die Rolle von Psychiatern und sollten entscheiden, welche Figuren auf der Bühne tatsächlich an einer ernsthaften Depression leiden und welche lediglich eine schlechte Phase durchmachen. Doch kann man das überhaupt eindeutig erkennen? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Stücks, das in nur vier Tagen mit Jugendlichen einstudiert wurde. Während der Aufführung wurden die Anwesenden immer wieder aufgefordert, sich mit den gezeigten Szenen auseinanderzusetzen.

Ziel des Stücks

Die Zuschauer sollten erkennen, dass psychische Erkrankungen oft schleichend und zunächst unbemerkt entstehen. Sie lernten, Verdachtsmomente für eine Depression wahrzunehmen und anzusprechen. Vor allem aber sollte deutlich werden, dass Depression eine heilbare Krankheit ist.

Durch das theaterpädagogische Erleben erhielten die Anwesenden einen neuen Zugang zur Thematik und zu den Herausforderungen der Betroffenen und ihrer Familien, insbesondere der Geschwisterkinder. Die intensive und interaktive Auseinandersetzung nahm der Erkrankung das Unbekannte und förderte das Verständnis für Betroffene und ihr Umfeld.

Unterschiedliche Reaktionen

Die Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis elf reagierten unterschiedlich auf das Stück. Während einige es als reine Informationsquelle nutzten, waren andere tief berührt von der Darstellung. Lehrkräfte berichteten von einer bedrückten Stimmung im Anschluss. Insbesondere die Thematisierung von Suizidgedanken bewegte viele der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit den Worten „Du bist nicht allein“ verabschiedete Tabea Hildner von Kunstdünger, der Agentur für Kulturdesign, das Publikum. Schulsozialpädagogin Sonja Rauwolf ergänzte diese Aussage mit einer Auflistung verschiedener Hilfsangebote. Ihr Appell lautete, sich selbst wohlwollend zu reflektieren und aufmerksam auf das eigene soziale Umfeld zu achten. Je früher man negative Emotionen wahrnimmt und ernst nimmt, desto besser kann man mit ihnen umgehen.

Auch die Schauspielerinnen selbst führten intensive Diskussionen über die Inhalte des Stücks. Ihnen wurde bewusst, dass die vielschichtigen Facetten psychischer Erkrankungen nicht in einer einzigen Inszenierung abgebildet werden können. Zudem stellten sie fest, dass es ihnen umso schwerer fiel, eine Rolle authentisch darzustellen, je weiter diese von ihren eigenen Wertvorstellungen entfernt war.

Ein besonderer Dank gilt den neun Darstellerinnen, die sich mit großem Engagement diesem ernsten und wichtigen Thema gewidmet und es ihren Mitschülerinnen und Mitschülern auf eindrucksvolle Weise nähergebracht haben.