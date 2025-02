Zum Weltfrauentag: Theaterstück „Das wahre Leben ist doch anders!“ am 20. März im Landkreis Schweinfurt

LANDKREIS SCHWEINFURT – Der diesjährige Weltfrauentag findet am 8. März statt. In diesem Zusammenhang lädt die Gleichstellungsstelle des Landkreises Schweinfurt am 20. März zu einer besonderen Theateraufführung ein.

Im Theaterhaus Gerolzhofen (Centgasse 4) wird das Stück „Das wahre Leben ist doch anders!“ – Eine Suche nach dem Glück, frei nach Anton Tschechow, präsentiert. Die Inszenierung stammt von Günter Bauer. Der Einlass beginnt am 20. März um 18.30 Uhr, das Theaterstück startet um 19 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Zum Inhalt:

Seit sieben Monaten ist Julia verwitwet – ihr Mann Nicolas ist verstorben. Obwohl sie finanziell gut abgesichert ist, schleichen sich in ihren Alltag zunehmend Langeweile, Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach einem „wahren Leben“ ein, das ihr Glück und Erfüllung bringen soll.

Plötzlich erhält sie unerwarteten Besuch: Ein Fremder fordert die Begleichung einer angeblich offenen Rechnung ihres verstorbenen Mannes. Ein hitziger Streit entbrennt, der schnell über die eigentliche Geldforderung hinausgeht…

Die Schauspielerin Cornelia Gutermann-Bauer verleiht dieser Solo-Inszenierung mit beeindruckender Bühnenpräsenz Intensität und Leichtigkeit. Ihre Darbietung ist voller Energie und lässt die Texte von Tschechow auf eindrucksvolle Weise lebendig werden.