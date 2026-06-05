Zurück in die Heimat: Schweinfurter Eigengewächs Esad Akgün wechselt vom FCN zum FC 05
SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 setzt seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort und holt das nächste vielversprechende Talent zurück an den Main. Vom Nachwuchs des 1. FC Nürnberg wechselt der 19-jährige Innenverteidiger Esad Akgün zu den „Schnüdeln“. Für den gebürtigen Schweinfurter ist es eine echte Rückkehr zu den sportlichen Wurzeln.
Akgün lernte das Fußballspielen in seiner Heimatstadt und schnürte bereits in der Jugend die Fußballschuhe für den FC 05, ehe ihn sein Weg in das renommierte Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des „Clubs“ nach Nürnberg führte. Dort entwickelte er sich prächtig: Neben 25 Partien in der U17-Bundesliga und 17 Einsätzen in der U19-Bundesliga durfte sich der Defensivspezialist sogar schon das Nationaltrikot überstreifen – er absolvierte zwei Länderspiele für die türkische U17-Nationalmannschaft.
Strategie des Vereins: Eigene Talente zurückholen
Für Trainer Jan Gernlein passt der Transfer perfekt in die langfristige Philosophie des Regionalligisten, auf regionale Identität und eine enge Bindung zum Verein zu setzen.
„Bereits in den letzten Jahren war es Teil der Ausrichtung, eigene Talente nach ihrer Ausbildung wieder nach Schweinfurt zu holen. Esad hatte lehrreiche Jahre in Nürnberg und sich dort toll weiterentwickelt. Er ist ein absolut feiner Junge, der dem Verein eng verbunden ist. Wir werden ihn Schritt für Schritt im Herrenbereich ankommen lassen und freuen uns, ihn dabei zu begleiten“, so Gernlein.
Auch Kaderplaner Jürgen Hein schlägt in die gleiche Kerbe. Er freut sich sehr über die Rückkehr des „Heimatjugendlichen“ und betitelt Akgün als klassischen Perspektivspieler, den man sukzessive und ohne Druck in das Regionalliga-Team einbauen wolle.
Voller Fokus auf die neue Herausforderung
Der junge Verteidiger brennt bereits auf den Trainingsauftakt und spürt eine ganz besondere Motivation bei seiner Rückkehr in die vertraute Umgebung.
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Heimatgefühle: „Es ist ein besonderes Gefühl, wieder hier zu sein. Ich bin dankbar für das Vertrauen“, betont Esad Akgün.
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Großer Tatendrang: Der Fokus liege ab sofort voll auf der anstehenden Vorbereitung. Er könne es kaum erwarten, mit der Mannschaft auf dem Platz zu stehen, hart zu arbeiten und „alles für den Verein zu geben“.
Mit der Verpflichtung des talentierten Rückkehrers stellen die Verantwortlichen der Schnüdel die Weichen weiter auf eine zukunftsorientierte und defensivstarke Kaderstruktur.
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