Zusätzliche Ferienbetreuung in den Faschingsferien: „Ninjago Robo-Abenteuer“ in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt erweitert ihr Betreuungsangebot in den kommenden Faschingsferien um ein neues Highlight für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren. Das fünftägige „Ninjago Robo-Abenteuer“ findet vom 16. bis 20. Februar 2026 statt und bietet eine spannende Kombination aus Technik und Spiel.
Das Programm läuft täglich von 09:00 bis 16:00 Uhr und ermöglicht den Teilnehmenden, tief in die Welt der Roboter und Ninjas einzutauchen. Die Teilnahmegebühr für Kinder mit Hauptwohnsitz in der Stadt Schweinfurt beläuft sich auf 105 Euro.
Frühbetreuung und Anmeldung
Für berufstätige Eltern wird ab 08:00 Uhr eine zusätzliche Frühbetreuung angeboten. Da die Plätze für dieses Angebot begrenzt sind, wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.
Anmeldungen und detaillierte Informationen zum Programm sind online über das Portal www.unser-ferienprogramm.de/schweinfurt möglich. Für weitere Rückfragen steht die Kommunale Jugendarbeit zudem telefonisch unter der Nummer 09721 51-7861 zur Verfügung.
