Zusammen 50 Jahre im Ehrenamt in der Tafel Schweinfurt e. V.
SCHWEINFURT – Die Schweinfurter Tafel hat drei ihrer langjährigen ehrenamtlichen Helfer für ihr Engagement geehrt. Der 1. Vorsitzende, Ernst Gehling, überreichte Luise Eyrich, Aelita Kostak und Horst Wacker Urkunden und Präsente. Die drei Ehrenamtlichen wurden für ihren unermüdlichen Einsatz für die Gemeinschaft gewürdigt.
Luise Eyrich, die nach 35 Jahren als Lehrerin in den Ruhestand ging, ist seit einigen Jahren bei der Tafel aktiv. Sie wurde durch eine Bekannte auf die Arbeit aufmerksam und fand in der Lebensmittelausgabe sofort Anschluss. „Man hat eine Aufgabe, bei der man einmal die Woche etwas für die Allgemeinheit tut. Das gibt mir viel zurück“, so Frau Eyrich, die auch persönliche Kontakte zu den Kundinnen und Kunden pflegt.
Ebenfalls geehrt wurde Aelita Kostak für 15 Jahre ehrenamtliche Arbeit. Sie gilt als stets zuverlässig und bescheiden und hilft immer dort, wo sie gebraucht wird. Eine weitere Ehrung erhielt Horst Wacker, der als „führender Kopf“ der Tafel Schweinfurt e. V. für 20 Jahre Ehrenamt ausgezeichnet wurde. Er war zehn Jahre lang Vorstandsmitglied, fungierte als Fahrdienstleiter und koordinierte die morgendlichen Fahrten, bei denen jährlich über 250 Tonnen Lebensmittelspenden eingesammelt werden.
Der ehemalige Diplom-Rechtspfleger ist auch heute noch mit seinen 84 Jahren ein erfahrener Ratgeber für den amtierenden Vorstand und wurde bereits zum Ehrenmitglied der Tafel ernannt. Zu seiner Motivation sagt er: „Ich wollte im Ruhestand etwas Soziales machen. Um einer großen Anzahl von Menschen gezielt helfen zu können, erschien mir die Arbeit bei der Tafel am sinnvollsten.“ Die Überzeugung, Lebensmittel zu retten und Bedürftigen zu helfen, treibt ihn bis heute an, wöchentlich in der Tafel vorbeizuschauen.
Der gesamte Vorstand bedankt sich herzlich bei allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement und die langjährige Treue.
