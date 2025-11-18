Auto IU

Zusammen bringen sie es auf 950 Arbeitsjahre Sennfelder Lebenshilfe-Werkstatt ehrt langjährige Mitarbeiter

18. November 2025Letztes Update 18. November 2025
„Gemeinsam nebeneinander, gemeinsam miteinander, gemeinsam füreinander“: Die Sennfelder Werkstatt der Lebenshilfe Schweinfurt ehrt 41 Mitarbeiter mit und ohne Behinderung für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit. - Foto: Jessica Teuschler
Sparkasse

SENNFELLD / LKR. SCHWEINFURT – Die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörende Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld hat insgesamt 41 Mitarbeiter mit und ohne Behinderung für ihre langjährige Treue geehrt. Zusammen bringen die Jubilare es auf beeindruckende 950 Arbeitsjahre.

Werkstattleiter Günter Scheuring und sein Stellvertreter Andreas Roth bedankten sich bei den Mitarbeitern mit den Worten: „Gemeinsam nebeneinander, gemeinsam miteinander, gemeinsam füreinander“. Jeder Mitarbeiter erhielt eine Urkunde und ein individuelles Geschenk. Auch der Vorsitzende der Lebenshilfe Schweinfurt, Norbert Hart, und Geschäftsführer Martin Groove würdigten das jahrelange Engagement, das entscheidend zum Gelingen des sozialen Auftrags beitrage.

Die geehrten Jubilare im Überblick:

Über die Werkstatt Sennfeld

Die Werkstatt Sennfeld ist die größte der sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt und beschäftigt rund 530 Mitarbeiter mit und ohne Handicap. Sie ist nach ISO 9001 zertifiziert und bietet als Lohnfertiger namhaften Industrieunternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen wie Montage-, Verpackungs-, Zähl- und Konfektionierungsarbeiten. Eigene Bereiche wie eine Schreinerei, Schlosserei sowie die Eigenproduktion von Holzspielzeugen und Wohnaccessoires ergänzen das Angebot.

Sandra Grätsch Oberbürgermeisterin für Schweinfurt

Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

18. November 2025Letztes Update 18. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)