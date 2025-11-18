Zusammen bringen sie es auf 950 Arbeitsjahre Sennfelder Lebenshilfe-Werkstatt ehrt langjährige Mitarbeiter
SENNFELLD / LKR. SCHWEINFURT – Die zur Lebenshilfe Schweinfurt gehörende Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld hat insgesamt 41 Mitarbeiter mit und ohne Behinderung für ihre langjährige Treue geehrt. Zusammen bringen die Jubilare es auf beeindruckende 950 Arbeitsjahre.
Werkstattleiter Günter Scheuring und sein Stellvertreter Andreas Roth bedankten sich bei den Mitarbeitern mit den Worten: „Gemeinsam nebeneinander, gemeinsam miteinander, gemeinsam füreinander“. Jeder Mitarbeiter erhielt eine Urkunde und ein individuelles Geschenk. Auch der Vorsitzende der Lebenshilfe Schweinfurt, Norbert Hart, und Geschäftsführer Martin Groove würdigten das jahrelange Engagement, das entscheidend zum Gelingen des sozialen Auftrags beitrage.
Die geehrten Jubilare im Überblick:
-
10 Jahre: Stefan Hömer, Ines Fischer, Christian Fuchs, Mariella Groß, Philipp Günther, Raphaela Herbert, Nikolaos Kottis, Marco Kürzdörfer, Simon Schlereth, Nina Sibbert, Kristina Spulin, Tobias Walter, Erika Weber und Felix Weinmann.
-
20 Jahre: Uschi Bienmüller, Christian Zimmermann, Karin Bauer, Anatoli Gauert, Tobias Königer, Sabrina Messerer, Martina Meth, Bettina Pfarr, Markus Riegler, Markus Schröder, Olga Triol und Wladislaw Tschigwinzew.
-
30 Jahre: Thomas Weigand, Jochen Langhojer, Heiko Mahr, Klaus Rösch, Markus Schunder, Sandra Stühler und Carolin Weippert.
-
40 Jahre: Michael Rinsche und Helmut Bischof.
-
45 Jahre: Werner Adolph, Gerhard Dieterich, Theresia Weidner und Karl-Heinz Zügner.
-
50 Jahre: Helene Herold und Paul Rattinger wurden für ein halbes Jahrhundert Betriebszugehörigkeit besonders gefeiert.
Über die Werkstatt Sennfeld
Die Werkstatt Sennfeld ist die größte der sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt und beschäftigt rund 530 Mitarbeiter mit und ohne Handicap. Sie ist nach ISO 9001 zertifiziert und bietet als Lohnfertiger namhaften Industrieunternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen wie Montage-, Verpackungs-, Zähl- und Konfektionierungsarbeiten. Eigene Bereiche wie eine Schreinerei, Schlosserei sowie die Eigenproduktion von Holzspielzeugen und Wohnaccessoires ergänzen das Angebot.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!