Zusammenarbeit geübt – In jeder Lage fähig zur Hilfe
UNTERFRANKEN/BAYERN – Die Johanniter haben vom 3. bis 5. Oktober erstmals zusammen mit der Bundeswehr und dem Technischen Hilfswerk (THW) an der bayerischen Landesübung „ZusammenStark2025“ die Zivil-militärische Zusammenarbeit trainiert. Angesichts der veränderten sicherheitspolitischen Lage in Europa soll die Großübung Erfahrungen liefern, um die Hilfsorganisation für mögliche neue Herausforderungen im Spannungs- und Verteidigungsfall optimal vorzubereiten. Rund 400 Johanniter nahmen an der Übung auf dem Gelände der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried teil.
Fokus der Übung
Oberstes Ziel der Zivilschutzübung war es, Erfahrungen im Zusammenspiel mit externen Partnern zu sammeln. Die Teilnehmer übten insbesondere die Versorgung und Verlegung von Verwundeten, die mit dem Zug eintreffen. Alexander Hameder, zuständig für den Bevölkerungsschutz im Johanniter-Landesverband Bayern, betonte, dass die Johanniter im Spannungs- und Verteidigungsfall für solche Aufgaben mit zuständig sind.
Alle Ergebnisse der Übung werden nun systematisch und wissenschaftlich begleitet ausgewertet, um sie in Reformprozesse einzubringen und die Helfenden gezielt nachzuschulen.
Starkes Engagement aus Unterfranken
Der Regionalverband Unterfranken war mit rund 35 Einsatzkräften in sämtlichen Bereichen der Übung vertreten und bewies dabei seine Einsatzstärke:
- Führung und Logistik: Der Verband stellte die Hälfte der Führungsgruppe der medizinischen Task Force (MTF) und unterstützte die Behandlungsstelle mit einem Gerätewagen aus Schweinfurt.
- Realistische Darstellung: Zehn Personen aus dem Team der realistischen Unfalldarstellung (RuD) aus Schweinfurt sorgten vor Ort für realitätsnahe Einsatzszenarien.
- Infrastruktur und Sicherheit: Die Schnelleinsatzgruppe (SEG) Technik und Sicherheit des Verbands stellte die Einsatzleitung für den Bereitstellungsraum 250 und sorgte für die technische Infrastruktur.
- Psychosoziale Versorgung: Zwei Helfende aus Unterfranken waren für die psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) im Einsatz.
Thomas Witzel, Landesbereitschaftsleiter, würdigte das Engagement seiner unterfränkischen Teams. Er hob hervor, dass sie mit ihrer Haltung, „gemeinsam anpacken, füreinander einstehen und verlässlich handeln“, den Bevölkerungsschutz in Bayern stark machen.
