Zusammenkommen beim Neubürgerempfang in Schonungen
SCHONUNGEN – Beim diesjährigen Neubürgerempfang präsentierte sich die Großgemeinde Schonungen als lebendiger und facettenreicher Lebensmittelpunkt für Menschen mit höchsten Ansprüchen an Wohnqualität. Rund 400 bis 500 Zuzüge verzeichnet das Meldeamt jährlich, denen Bürgermeister Stefan Rottmann die Vorzüge der flächengrößten Kommune im Landkreis Schweinfurt persönlich vorstellte. Mit einem neuen Imagevideo und zahlreichen Informationsangeboten wurden die Neu-Schonunger dazu eingeladen, die Kleinstruktur ihrer Ortsteile sowie die kleinstädtische Infrastruktur der Gemeinde kennenzulernen.
Neben der Vorstellung der perfekten Verkehrsanbindung und der weit über 100 Vereine stand vor allem das Netzwerken im Vordergrund. Um die Integration zu erleichtern und den Kontakt zum heimischen Gewerbe zu fördern, unterstützten lokale Betriebe wie die Hofmetzgerei Schmitt, Reifen-Kress und die Bäckerei Rohr die Veranstaltung mit kulinarischen Kostproben. Auch das Partnerschaftskomitee war präsent und servierte französischen Wein aus der Partnerstadt Alban, während die örtlichen Banken und Blaulichtorganisationen um neue Mitglieder und Kunden warben.
Das von Jule Köblitz organisierte „Come together“ bot zudem sportliche Anreize durch Gutscheine des lokalen Fitnessstudios sowie tiefere Einblicke in die vielfältigen Freizeitangebote der Region. Laut Bürgermeister Rottmann ist das Ziel des Empfangs, die Neubürger dauerhaft in die Gemeinschaft einzubinden und ihnen den Weg zu einem selbstbestimmten Leben in ihrer neuen Heimat zu ebnen. Der Abend endete in lockerer Atmosphäre, die viele Gelegenheiten bot, erste Kontakte zu knüpfen und die neue Heimat über das reine Wohnen hinaus zu entdecken.
