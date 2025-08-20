Zusammenstoß im Kreisverkehr
ZELLINGEN, LKR. MAIN-SPESSART – Bei einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr bei Retzbach ist am Dienstagmorgen ein Sachschaden von rund 25.000 Euro entstanden. Eine Autofahrerin übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Glücklicherweise blieben beide Fahrer bei dem Zusammenstoß unverletzt.
Der Unfall ereignete sich in einem Kreisverkehr, als eine Autofahrerin von der Hauptstraße kommend einfuhr. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des bereits im Kreisel befindlichen Fahrzeugs. Der Fahrer des anderen Wagens konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Pkws der Unfallverursacherin.
Infolge des Aufpralls war das Fahrzeug des Unfallgegners nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Pkw der Verursacherin hingegen war noch fahrtüchtig.
