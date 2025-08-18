Zusammenstoß mit drei Autos bei Erlabrunn, zwei Verletzte, 25.000 Euro Schaden
ERLABRUNN, LKR. WÜRZBURG – Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos sind heute Vormittag zwei Personen verletzt worden. Eine 80-jährige Autofahrerin geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin und eine weitere Fahrerin wurden in ihren Autos eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr bei Erlabrunn. Eine 80-jährige Frau, die mit ihrem Opel Corsa aus Zellingen kam, geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte sie zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyotas, der von einem 70-jährigen Mann gelenkt wurde. Anschließend stieß sie frontal-seitlich mit dem ebenfalls entgegenkommenden Smart einer 68-jährigen Frau zusammen.
Durch den Aufprall wurden die 80-jährige Opel-Fahrerin und die 68-jährige Smart-Fahrerin in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Erlabrunn, Margetshöchheim und Zellingen mussten die Frauen befreien. Beide wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht, wobei für eine der Verletzten ein Rettungshubschrauber im Einsatz war. Der Fahrer des Toyotas blieb bei dem Unfall unverletzt.
Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Staatsstraße voll gesperrt. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und leiteten den Verkehr um. Die Maßnahmen vor Ort sollten gegen 12.30 Uhr abgeschlossen sein. Die Polizeiinspektion Würzburg-Land bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 0931/457-1630 oder per E-Mail an pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de entgegen.
