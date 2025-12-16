Zusammenstoß mit geöffneter Autotür – Radfahrer schwer verletzt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT – Am Mittwoch kam es in der Maximilianstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer stürzte. Der 18-Jährige prallte gegen eine Autortüre, die von einer mutmaßlich unachtsamen Autofahrerin aufgerissen worden war.

Nach gegenwärtigem Sachstand war ein 18-jähriger Deutscher, zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr, mit seinem Fahrrad in der Maximilianstraße in Richtung Hanauer Straße unterwegs. Als der Radfahrer auf Höhe der Hausnummer 2a einen teils auf der Fahrbahn und teils auf dem Gehweg parkenden Pkw passieren wollte, wurde die Fahrertüre geöffnet und der junge Mann prallte dagegen.

Nach dem Unfall sei die Unfallverursacherin aus ihrem Auto, vermutlich ein Toyota in Hellgrau oder Silber, ausgestiegen und habe den am Boden liegenden und verletzten Radfahrer lautstark beschimpft.

Nachdem der noch benommene 18-Jährige sich und sein Fahrrad auf den Gehweg geschleppt hatte, entfernte sich die Autofahrerin von der Unfallstelle, ohne Angaben zu ihrer Person und ihrer Beteiligung gemacht zu haben.

Der gestützte Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert und mehrere Tage stationär behandelt werden.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zur Unfallverursacherin.

Wer hat das Kennzeichen des beteiligten Autos ablesen können?

Hat jemand Bilder gemacht und sich noch nicht an die Polizei gewandt?

Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.