Zusammenstoß und mehrere beschädigte PKW nach Überholmanöver – 25.000 Euro Schaden

ESTENFELD / LKR. WÜRZBURG – Am Donnerstag, gegen 14:10 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 19 ein Verkehrsunfall. Mehrere PKW befuhren die Strecke von Würzburg kommend in nördliche Richtung in Fahrtrichtung Unterpleichfeld. Im vierspurigen Bereich der Bundesstraße befanden sich zwei PKW auf der rechten Fahrspur hinter einem LKW. Ein weiterer PKW, ein Skoda, näherte sich diesen mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur.

Kurz bevor der Skoda die beiden Fahrzeuge auf der rechten Spur passieren konnte, scherte der erste der beiden PKW auf der rechten Spur zum Überholen des LKWs auf die linke Spur aus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Fahrer des Skoda stark abbremsen und versuchte, auf die rechte Fahrspur auszuweichen. Dabei touchierte er den zweiten PKW, einen VW, der von einer 19-Jährigen gefahren wurde und sich zu diesem Zeitpunkt noch auf Höhe des Skoda befand. Durch den Aufprall wurde der VW gedreht und kam im Straßengraben zum Stehen. Auch der Skoda wurde durch den Unfall erheblich beschädigt.

Beide PKW mussten vor Ort abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Glücklicherweise wurden keine Personen bei dem Unfall verletzt.

Der PKW, der zuvor zum Überholen des LKWs ausgeschert war, entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle. Es gibt bisher keine Hinweise zu diesem Fahrzeug oder den Insassen. Auch bleibt unklar, ob die Insassen des ausgescherten PKWs den Unfall bemerkt haben.

Zur Klärung der Unfallursache bittet die Polizei um Hinweise auf den beteiligten, unbeschädigten PKW und dessen Insassen oder um eine Kontaktaufnahme des Unfallbeteiligten selbst mit der Polizei: Tel. 0931/457-1630 oder Email:pp-ufr.wuerzburg-land.pi@polizei.bayern.de