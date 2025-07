Zusammenstoß von Elektromobil mit Pkw – 91-Jähriger schwer verletzt

KOLITZHEIM – Am Freitagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Elektromobil und einem Pkw. Dabei wurde der 91-jährige Fahrer des Elektromobils lebensgefährlich verletzt. Die Polizeiinspektion Gerolzhofen hat die Ermittlungen aufgenommen und wird dabei von einem Gutachter unterstützt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Senior gegen 15:50 Uhr mit seinem Elektromobil – auch als Krankenfahrstuhl bekannt – von Herlheim kommend in Richtung Wadenbrunn. An einem Kreuzungsbereich zweier Kreisstraßen kam es zur Kollision mit einer Citroen-Fahrerin, die von Kolitzheim in Richtung Zeilitzheim unterwegs war und laut derzeitigen Erkenntnissen Vorfahrt hatte.

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer kümmerte sich unmittelbar um die Beteiligten, leistete Erste Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der 91-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Citroen-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme blieb die Kreisstraße zwischen Kolitzheim und Zeilitzheim mehrere Stunden gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst sichergestellt.