Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw – 81-jähriger Kradfahrer schwer verletzt – Vorbildliche Ersthelfer
RIEDENBERG – Am Sonntagmittag ereignete sich in Riedenberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 81-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.
Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 81-Jährige gegen 12:10 Uhr auf der Staatsstraße 2289 in Richtung Bad Brückenau unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 86-jähriger Autofahrer mit seinem Ford die Straße aus der Gegenrichtung. Beim Abbiegen übersah der Fahrer des Pkw offensichtlich den herannahenden Motorradfahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.
Der 81-Jährige stürzte in der Folge auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Dank der sofortigen Erste-Hilfe-Maßnahmen vorbildlicher Ersthelfer konnte er mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der 86-jährige Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.
Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Bad Brückenauer Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, um die genaue Unfallursache zu klären. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die örtlichen Feuerwehren im Einsatz.
