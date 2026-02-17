Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw: Vollsperrung der Staatsstraße 2450 bei Dettelbach
DETTELBACH, LKR. KITZINGEN – Am Montagmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2450 auf Höhe Neuhof ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Da erhebliche Mengen Kraftstoff ausliefen, blieb die Strecke zwischen Bibergau und dem Mainfrankenpark bis in den Abend voll gesperrt.
Nach ersten Ermittlungen übersah eine 38-jährige Opel-Fahrerin einen wartenden Linksabbieger und wich auf die Gegenfahrbahn aus, wo sie seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw kollidierte. Der Lastwagen geriet daraufhin in den Straßengraben und kippte gegen die Leitplanke. Während die Autofahrerin und drei mitfahrende Kinder im Alter von 8 und 12 Jahren zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten, blieben der 57-jährige Lkw-Fahrer sowie die Fahrerin des wartenden VW unverletzt.
Die aufwendige Bergung des Lkw mit einem Kran sowie die Reinigung der Fahrbahn machten eine stundenlange Sperrung erforderlich. Aufgrund des ausgelaufenen Kraftstoffs wurde zudem das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen; am heutigen Dienstag ist mit weiteren Teil-Sperrungen zu rechnen, da verunreinigtes Erdreich abgetragen werden muss. Die Feuerwehren aus Kitzingen, Dettelbach und Effeldorf unterstützten den Einsatz mit zahlreichen Kräften vor Ort.
