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Zusammenstoß zwischen Pkw und Radfahrer in Ostheim vor der Rhön
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OSTHEIM VOR DER RHÖN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Bei einem Verkehrsunfall in der Marktstraße wurde am Donnerstagmorgen ein 73-jähriger Radfahrer leicht verletzt, als eine Pkw-Fahrerin ihn beim Rückwärtsausparken übersah.
Sachverhalt
Der Unfall ereignete sich gegen 09:40 Uhr. Eine 63-jährige Fahrerin eines VW wollte rückwärts aus einer Parklücke ausfahren. Dabei übersah sie den 73-Jährigen, der zeitgleich mit seinem Fahrrad auf der Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Senior und erlitt leichte Verletzungen.
Rettungsmaßnahmen
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Der alarmierte Rettungsdienst brachte den 73-Jährigen vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.
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Ermittlungen
Die Pkw-Fahrerin muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.
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