Zusammenstoß zwischen Pkw und Rollstuhlfahrerin

MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART – Unfall mit Rollstuhlfahrerin

Am Freitagmittag, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich in der Eichholzstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Rollstuhlfahrerin verletzt wurde. Eine Pkw-Fahrerin wollte, um der entgegenkommenden Rollstuhlfahrerin auszuweichen, in eine Parkbucht am Straßenrand einfahren. Dabei schätzte sie die Entfernung zur Rollstuhlfahrerin falsch ein, was zu einem Zusammenstoß führte.

Durch den Aufprall kippte der Rollstuhl um, und die Rollstuhlfahrerin erlitt eine Kopflatzwunde. Sie wurde im Klinikum Lohr medizinisch versorgt.