Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw in Würzburg – Zeugen gesucht

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026
Symbolbild: 2fly4
WÜRZBURG / FRAUENLAND – Bereits am 21. Januar kam es in der Wittelsbacher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Fahrradfahrer wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Dem Sachstand nach wollte eine 33-jährige deutsche Volvo-Fahrerin am 21. Januar, gegen 14:00 Uhr, aus der Einfahrt einer Bäckerei auf die Wittelsbacher Straße auffahren. Hierzu tastete sie sich langsam vor. Ein von links kommender 14-jähriger deutscher Fahrradfahrer, der den Gehweg befuhr, prallte dann gegen die Front des Pkw und stürzte.

Beim Sturz zog sich der Junge eine Verletzung an der Hand zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht unbeteiligte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0931 457 2230 zu melden. 

