Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw in Würzburg – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / FRAUENLAND – Bereits am 21. Januar kam es in der Wittelsbacher Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Fahrradfahrer wurde dabei verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls.

Dem Sachstand nach wollte eine 33-jährige deutsche Volvo-Fahrerin am 21. Januar, gegen 14:00 Uhr, aus der Einfahrt einer Bäckerei auf die Wittelsbacher Straße auffahren. Hierzu tastete sie sich langsam vor. Ein von links kommender 14-jähriger deutscher Fahrradfahrer, der den Gehweg befuhr, prallte dann gegen die Front des Pkw und stürzte.

Beim Sturz zog sich der Junge eine Verletzung an der Hand zu. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Das könnte Dich auch interessieren: Mepal Müslibecher to go: Dein perfekter Begleiter für ein frisches Frühstück DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen übernommen und sucht unbeteiligte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter 0931 457 2230 zu melden.