Auto IU
Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern
ARNSTEIN – Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Arnstein im Landkreis Main-Spessart ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern, bei dem es zu einem Personenschaden kam.
Einer der Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad in die Frankenstraße ein, nachdem er an einem „Vorfahrt achten“-Schild gestoppt hatte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Obwohl beide Radfahrer einen Helm trugen, wurden sie verletzt und mussten vom Rettungsdienst behandelt werden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!