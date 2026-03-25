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Zusatzvorstellung für „Conny und die Sonntagsfahrer“ in Haßfurt

25. März 2026Letztes Update 25. März 2026
Zusatzvorstellung für „Conny und die Sonntagsfahrer“ in Haßfurt
Foto: Karin Haselsteiner
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HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Aufgrund der großen Nachfrage gastieren „Conny und die Sonntagsfahrer“ am Sonntag, den 19. April 2026, mit einer zusätzlichen Vorstellung in der Stadthalle. Um 16:00 Uhr präsentiert die beliebte 50er- und 60er-Jahre-Band ihr neues Programm „Musik liegt in der Luft“.

Während der Auftritt am vorangegangenen Samstag bereits nahezu ausverkauft ist, bietet die Zusatzshow am Sonntag eine weitere Gelegenheit, die musikalische Zeitreise in die Wirtschaftswunderjahre mitzuerleben. Die vierköpfige Formation ist bekannt für ihre authentischen Interpretationen unvergesslicher Schlager von Größen wie Peter Alexander oder Caterina Valente, eingebettet in unterhaltsame Geschichten jener Ära.

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In ihrem neuen Programm „Musik liegt in der Luft“ entwerfen die Künstler ein fiktives Drehbuch für einen klassischen Fernsehabend. Das Publikum darf sich auf skurrile Werbeunterbrechungen, Anspielungen auf legendäre Shows sowie eine Mischung aus Witz, guter Laune und den großen Hits der damaligen Zeit freuen. Die Veranstaltung versteht sich als Hommage an eine vergangene Epoche, die Erinnerungen weckt und Generationen verbindet.

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Eintrittskarten für die Zusatzvorstellung sind über das Kulturamt Haßfurt erhältlich. Weitere Informationen finden Interessierte auf der offiziellen Webseite des Kulturamtes:

www.kulturamt-hassfurt.de

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