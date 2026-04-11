Auto IU

Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch – Ermittlungsrichter erlässt Unterbringungsbefehl nach Angriff in Schonungen

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026
Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch – Ermittlungsrichter erlässt Unterbringungsbefehl nach Angriff in Schonungen
Symbolfoto: 2fly4
Eisgeliebt

SCHONUNGEN – Nach dem schweren Angriff auf einen 37-jährigen Mann am vergangenen Mittwoch wurde gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen am Donnerstagnachmittag ein Unterbringungsbefehl erlassen. Der Mann wurde bereits in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, während das Opfer weiterhin mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus liegt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr in Schonungen. Beamte der Polizei Schweinfurt konnten den Tatverdächtigen kurz nach der Tat festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Folgetag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt, der die Unterbringung in einer Fachklinik anordnete.

Ermittlungen zu Hintergründen dauern an

Maincor Stellenangebot Kunststoff- & Kautschuktechnologie Knetzgau
Kulturamt Haßfurt Events - Faltermeier

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schweinfurt gibt es keine Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen den beiden Männern. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind bislang unklar und bleiben zentraler Bestandteil der laufenden Untersuchungen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden.

Das könnte Dich auch interessieren:

Trickbetrug in Höchberg: Unbekannter erbeutet Bargeld von Seniorin

HÖCHBERG – Eine 84-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Höchberg Opfer eines perfiden Trickbetrugs geworden. Ein bislang unbekannter Täter gab sich als Bekannter aus, begleitete die Seniorin nach Hause und erzwang dort sowie bei einer anschließenden Bankfahrt die Übergabe von Bargeld. Die Pol

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Der Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch. Die Polizei Schweinfurt und die Kriminalpolizei arbeiten mit Hochdruck an der weiteren Aufklärung des Geschehens.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. April 2026Letztes Update 11. April 2026

Mehr

50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

50 Jahre Motorradgottesdienst in Schweinfurt: Jubiläum zum Saisonstart

11. April 2026
Saisonabschluss im Icedome: Mighty Dogs feiern Vizemeisterschaft und Abtaufest

Saisonabschluss im Icedome: Mighty Dogs feiern Vizemeisterschaft und Abtaufest

11. April 2026
„Ludwig II. – Der andere König“: Hochkarätiger Vortrag im Museum Obere Saline

„Ludwig II. – Der andere König“: Hochkarätiger Vortrag im Museum Obere Saline

10. April 2026
Saisonabschluss im Icedome: Mighty Dogs feiern Vizemeisterschaft und Abtaufest

Saisonabschluss im Icedome: Mighty Dogs feiern Vizemeisterschaft und Abtaufest

10. April 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)