Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch – Ermittlungsrichter erlässt Unterbringungsbefehl nach Angriff in Schonungen
SCHONUNGEN – Nach dem schweren Angriff auf einen 37-jährigen Mann am vergangenen Mittwoch wurde gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen am Donnerstagnachmittag ein Unterbringungsbefehl erlassen. Der Mann wurde bereits in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, während das Opfer weiterhin mit lebensbedrohlichen Verletzungen im Krankenhaus liegt.
Der Vorfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr in Schonungen. Beamte der Polizei Schweinfurt konnten den Tatverdächtigen kurz nach der Tat festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Folgetag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt vorgeführt, der die Unterbringung in einer Fachklinik anordnete.
Ermittlungen zu Hintergründen dauern an
Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Schweinfurt gibt es keine Hinweise auf eine Vorbeziehung zwischen den beiden Männern. Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind bislang unklar und bleiben zentraler Bestandteil der laufenden Untersuchungen, die in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt werden.
Der Zustand des 37-jährigen Opfers ist nach wie vor kritisch. Die Polizei Schweinfurt und die Kriminalpolizei arbeiten mit Hochdruck an der weiteren Aufklärung des Geschehens.
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