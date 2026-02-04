Auto IU

Zwei abgerissener Spiegel und teures Parfüm beschäftigten die Polizei Würzburg

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026
Zwei abgerissener Spiegel und teures Parfüm beschäftigten die Polizei Würzburg
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG / ZELLERAU. Am Dienstag wurde, gegen 18:30 Uhr, durch einen Unbekannten der rechte Außenspiegel eines VW Golf abgerissen. Der Pkw parkte zur Tatzeit im Moscheeweg. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

WÜRZBURG / INNENSTADT. In einer Parfümerie in der Schustergasse entwendeten am Montag, gegen 15:20 Uhr, zwei unbekannte Männer ein Parfüm im Wert von über 200 Euro. Die beiden Täter werden beschrieben als circa 180 cm groß, von schlanker Statur und mit dunklem Teint. Sie waren bekleidet mit Winterdaunenjacken, davon eine hell und eine dunkel.

WÜRZBURG / FRAUENLAND. Am Dienstag wurde ein geparkter schwarzer Mercedes in der Brettreichstraße angefahren. Gegen 09:20 Uhr fuhr an dem Pkw ein Lkw vorbei. Anschließend wurde ein Schaden am linken Außenspiegel festgestellt, der circa 700 Euro beträgt. Der Lkw mit österreichischer Zulassung und Gefahrgutsymbol entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Das könnte Dich auch interessieren:

Kauftipp: HITSTER - Das ultimative Party-Kartenspiel für unvergessliche Musikmomente

Hol dir das ultimative Festival-Feeling direkt in dein Wohnzimmer und teste dein musikalisches Wissen mit Hitster Original. Du und deine Freunde oder Familie erlebt eine Zeitreise durch 100 Jahre Musikgeschichte, während ihr versucht, Hits in der richtigen Reihenfolge auf eurer Zeitlinie zu platzier

Unser Tipp: TAPO Smart-Home mach dein Leben einfacher, sicherer und smarter

Mehr

 Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

4. Februar 2026Letztes Update 4. Februar 2026

Mehr

Aufmerksamer Zeuge teilt Verkehrsunfall mit – Unfallflucht schnell geklärt

Aufmerksamer Zeuge teilt Verkehrsunfall mit – Unfallflucht schnell geklärt

4. Februar 2026
Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw in Würzburg – Zeugen gesucht

Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw in Würzburg – Zeugen gesucht

4. Februar 2026
Stop-Motion Medienworkshop „Trickfilm-Labor“

Stop-Motion Medienworkshop „Trickfilm-Labor“

4. Februar 2026
Gartenhüttenbrand in Kleingartenanlage

Gartenhüttenbrand in Kleingartenanlage

4. Februar 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)