Zwei abgerissener Spiegel und teures Parfüm beschäftigten die Polizei Würzburg

WÜRZBURG / ZELLERAU. Am Dienstag wurde, gegen 18:30 Uhr, durch einen Unbekannten der rechte Außenspiegel eines VW Golf abgerissen. Der Pkw parkte zur Tatzeit im Moscheeweg. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

WÜRZBURG / INNENSTADT. In einer Parfümerie in der Schustergasse entwendeten am Montag, gegen 15:20 Uhr, zwei unbekannte Männer ein Parfüm im Wert von über 200 Euro. Die beiden Täter werden beschrieben als circa 180 cm groß, von schlanker Statur und mit dunklem Teint. Sie waren bekleidet mit Winterdaunenjacken, davon eine hell und eine dunkel.

WÜRZBURG / FRAUENLAND. Am Dienstag wurde ein geparkter schwarzer Mercedes in der Brettreichstraße angefahren. Gegen 09:20 Uhr fuhr an dem Pkw ein Lkw vorbei. Anschließend wurde ein Schaden am linken Außenspiegel festgestellt, der circa 700 Euro beträgt. Der Lkw mit österreichischer Zulassung und Gefahrgutsymbol entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.