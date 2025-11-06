Auto IU
Zwei Angriffe auf Polizeibeamte – ein Beamter verletzt
WÜRZBURG / INNENSTADT – Am Mittwoch wurden Beamte der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in gleich zwei Fällen angegriffen. Bei den Vorfällen wurden ein Polizeibeamter leicht verletzt und die Tatverdächtigen wegen Widerstands, Beleidigung, Bedrohung und weiteren Delikten zur Rechenschaft gezogen.
1. Ladendieb mit Haftbefehl und Widerstand
- Zeitpunkt: Gegen 10:20 Uhr.
- Ort: Drogeriegeschäft am Dominikanerplatz.
- Hergang: Ein 33-jähriger algerischer Ladendieb wurde von Beamten festgenommen, nachdem er beim Diebstahl erwischt wurde und zudem ein Haftbefehl gegen ihn vorlag.
- Angriff: Bei der Polizeidienststelle leistete der Mann massiv Widerstand und biss einem 26-jährigen deutschen Polizeibeamten in die Hand, wodurch dieser leicht verletzt wurde.
- Folge: Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Während des Transports beleidigte und bedrohte er die Beamten weiterhin.
2. Verstoß gegen Kontaktverbot und Festnahme
- Zeitpunkt: Gegen 22:45 Uhr.
- Ort: Augustinerstraße.
- Hergang: Die Polizei wurde wegen eines Verstoßes gegen ein gerichtliches Kontakt- und Annäherungsverbot gerufen. Ein 34-jähriger Syrer wurde angetroffen und zeigte sich uneinsichtig.
- Angriff: Bei der beabsichtigten Ingewahrsamnahme versuchte der Mann zu Fuß zu flüchten, leistete nach der Festnahme massiv Widerstand und bedrohte die Beamten.
- Folge: Der Tatverdächtige erlitt leichte Verletzungen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Nacht verbrachte er in einer Zelle.
Gegen beide Männer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!