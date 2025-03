Zwei auf einen Streich durch medizinischen Notfall

LOHR A.MAIN – Am Samstagnachmittag gegen 16:00 Uhr verursachte eine 63-jährige Autofahrerin gleich zwei Unfälle in Lohr.

Die Frau war mit ihrem Pkw auf der ST2435 von Steinbach in Richtung Sendelbach unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache am Kreisverkehr an der neuen Mainbrücke gegen ein Verkehrszeichen prallte. Dabei wurde ihr Fahrzeug im Frontbereich beschädigt, und das Verkehrszeichen wurde umgebogen.

Trotz des Unfalls setzte sie ihre Fahrt fort und fuhr über die Alte Mainbrücke in Richtung Innenstadt. In der Oberen Brückenstraße kollidierte sie schließlich mit einem geparkten Fahrzeug und kam dort zum Stehen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Lohr hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein medizinischer Notfall vorgelegen haben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an ppufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Polizei in Lohr zu melden.