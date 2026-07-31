Zwei Autos in Brand gesetzt – Kriminalpolizei ermittelt

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG – In der Nacht zum Donnerstag sind in der Dieselstraße zwei Fahrzeuge ausgebrannt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt Brandstiftung nicht aus.

Gegen 2.30 Uhr ging der Notruf über den Brand zweier Fahrzeuge ein. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen ein BMW und ein Ford, die in unmittelbarer Nähe zueinander geparkt waren, bereits in Flammen.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Durch die Flammen wurde zudem ein angrenzendes Gebäude äußerlich beschädigt. Die beiden Fahrzeuge wurden vollständig zerstört.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ein Brandstiftungsdelikt kann nach aktuellem Stand nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Brandentstehung geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1733 zu melden.