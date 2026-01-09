Auto IU

Zwei Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug entwendet – Polizei ermittelt und sucht Zeugen

9. Januar 2026Letztes Update 9. Januar 2026
Bild von Manfred Antranias Zimmer auf Pixabay
WÜRZBURG / GROMBÜHL – Innerhalb der letzten zweieinhalb Wochen wurden durch Unbekannte zwei Baucontainer auf einer Baustelle auf dem Klinikgelände aufgebrochen und Werkzeug entwendet.

Auf einer Baustelle in der Josef-Schneider-Straße, auf dem Klinikgelände, verschafften sich Unbekannte zwischen dem 19. Dezember und Mittwoch gewaltsam Zutritt zu zwei Baucontainern. Die Täter zerstörten die angebrachten Schlösser und gelangten so ins Innere.

Im Anschluss wurden akkubetriebene Werkzeuge im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages entwendet.

Die Polizei Würzburg-Stadt hat vor Ort die Ermittlungen übernommen und umfangreich Spuren gesichert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0931/457-2230 zu melden.

