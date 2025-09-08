Zwei Biker stoßen beim Überholen zusammen
RIENECK – Bei einem Verkehrsunfall mit zwei Motorrädern in Rieneck wurden am Samstagnachmittag beide Fahrer schwer verletzt. Ein 71-jähriger Kradfahrer hatte in einer Rechtskurve ein Auto überholt und dabei einen entgegenkommenden Biker übersehen. Beide mussten in Krankenhäuser gebracht werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 15:15 Uhr auf der Staatsstraße 2303 in Fahrtrichtung Burgsinn. Nach dem sogenannten „Steinbusch“ setzte der 71-jährige Kradfahrer zum Überholen eines Pkw an. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Kradfahrer und es kam zum seitlichen Zusammenstoß.
Beide Biker stürzten durch die Kollision zu Boden und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Die beiden Kräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Die Feuerwehren aus Rieneck und Burgsinn sicherten die Unfallstelle ab. Die Staatsstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt.
