Zwei Brände in Würzburg – Ursache womöglich technischer Defekt

14. Januar 2026Letztes Update 14. Januar 2026
Zwei Brände in Würzburg – Ursache womöglich technischer Defekt
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG – Am Dienstag kam es zu gleich zwei Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. In beiden Fällen war, dem aktuellen Sachstand nach, ein technischer Defekt brandursächlich. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pkw-Brand in der Lindleinsmühle

Ein 40-jähriger Deutscher bemerkte am Dienstag, gegen 17:10 Uhr, dass aus der Motorhaube eines geparkten Mercedes Rauch aufsteigen würde. Da der Mann einen Feuerlöscher in seinem eigenen Pkw mit sich führte, löschte er den kleinen Brand eigenständig. Die hinzugerufene Feuerwehr stellte vor Ort einen Kabelbrand im Motorraum fest, welcher brandursächlich gewesen sein muss. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.

Brand einer Maschine in der Dürrbachau

Am Dienstag, gegen 18:45 Uhr, stellte der Schichtleiter einer Firma in der Nördliche Hafenstraße eine defekte Maschine fest. Bei der Überprüfung konnte der 37-jährige Deutsche Rauch feststellen, weshalb er die Feuerwehr verständigte. Da sich der Rauch bereits über drei Stockwerke ausbreitete und die Feuerwehr schwer an die Maschine gelangte, dauerten die Löscharbeiteten über mehrere Stunden an. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

