Zwei Brüder mit jeweils über 2 Promille und Unfallfluchten an mindestens 2 Unfallorten

GEROLZHOFEN/DONNERSDORF – Unfallflucht an mehreren Orten: Zwei Verdächtige festgenommen

Am 1. Weihnachtsfeiertag gegen 09:50 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei, dass ein Pkw in der Ortsmitte von DONNERSDORF gegen eine Steinmauer gefahren sei. Der Zeuge beobachtete zwei Personen, die das Fahrzeug verließen. Als die Streife der PI Gerolzhofen kurz darauf eintraf, fanden die Beamten nur noch den erheblich beschädigten silbernen BMW 1er vor – die Insassen waren nicht mehr vor Ort.

Eine intensive Fahndung mit mehreren Streifen führte schließlich um 12:40 Uhr zur Festnahme zweier Brüder, die aufgrund der Ermittlungen tatverdächtig sind. Am Wohnsitz der beiden in GEROLZHOFEN stießen die Beamten zufällig auf einen weiteren Unfallort: Ein geparkter VW zeigte deutliche Schäden an der Frontstoßstange, die dem Kennzeichenabdruck des BMW zugeordnet werden konnten.

Beide Brüder wurden zur PI Gerolzhofen gebracht. Alkoholtests ergaben bei dem 23-jährigen Verdächtigen einen Wert von 2,06 Promille und bei seinem 33-jährigen Bruder 2,12 Promille. Nach bisherigen Ermittlungen ist der jüngere der beiden der mutmaßliche Fahrer – trotz fehlendem Führerschein der Klasse B.

Am silberfarbenen BMW wurden zudem weitere Schäden entdeckt, die mit den bekannten Unfällen nicht in Zusammenhang stehen. Die Polizei Gerolzhofen sucht daher nach möglichen weiteren Unfallorten oder geschädigten Fahrzeugen zwischen GEROLZHOFEN und DONNERSDORF.

Zeugen, die den Unfall in Donnersdorf beobachtet oder die beiden Personen aus dem BMW gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09382/940-0 bei der Polizeiinspektion Gerolzhofen zu melden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf rund 10.000 Euro geschätzt.