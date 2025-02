Zwei Bullen treffen aufeinander: Auseinandersetzung im Straßenverkehr – Pkw Fahrer verletzt

KITZINGEN – Auseinandersetzung im Straßenverkehr endet mit leichtem Verletzten

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr gerieten zwei Verkehrsteilnehmer in der Fischergasse in eine Auseinandersetzung, die schließlich darin gipfelte, dass ein Mann angefahren und leicht verletzt wurde.

Überholmanöver führt zu eskalierendem Streit

Der 57-jährige Fahrer eines Seat Ibiza befuhr die Fischergasse in Richtung Nordtangente, als der 64-jährige Fahrer eines Daimler Chrysler beschloss, das langsame Fahrzeug zu überholen. Nachdem der Überholvorgang abgeschlossen war, scherte der 64-Jährige wieder vor den Seat Ibiza ein. An der Kreuzung in Richtung Albertshofen hielten beide Fahrzeuge an der roten Ampel. Der 57-Jährige hupte und gestikulierte, wobei er auch beleidigende Gesten in Richtung des 64-Jährigen machte.

Mann stellt sich vor Fahrzeug und wird touchiert

Daraufhin stieg der 64-Jährige aus seinem Fahrzeug und ging auf das andere Fahrzeug zu. Als der 57-Jährige versuchte, davonzufahren, stellte sich der 64-Jährige vor das Auto, um dies zu verhindern. Trotz der Blockade fuhr der Seat Ibiza weiter und touchierte den 64-Jährigen mit der Fahrzeugfront. Dieser fiel auf die Motorhaube und stürzte zu Boden. Der Mann wurde leicht verletzt, während am Fahrzeug kein Sachschaden entstand.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung aufgenommen.