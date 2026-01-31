Zwei Chefärzte des Leopoldina-Krankenhauses Schweinfurt als FOCUS TOP-Mediziner ausgezeichnet
SCHWEINFURT – Zwei Chefärzte des Leopoldina-Krankenhauses Schweinfurt wurden in der aktuellen bundesweiten Ärzteliste des Magazins FOCUS-Gesundheit als TOP-Mediziner ausgezeichnet. Prof. Dr. med. Kanzler erhielt die Empfehlung gleich für drei Teilbereiche der Gastroenterologie, während Prof. Dr. med. Mischke für seine herausragende Expertise in der Rhythmologie gewürdigt wurde. Diese Auszeichnung basiert auf einer unabhängigen Erhebung, die Fachwissen, wissenschaftliches Engagement und die Empfehlung durch Kollegen sowie Patienten bewertet.
Die erneute Aufnahme in die renommierte Bestenliste unterstreicht die hohe medizinische Qualität und das Engagement des Hauses für eine patientennahe Versorgung. Prof. Dr. med. Kanzler, Chefarzt der Medizinischen Klinik II, wird insbesondere für seine Leistungen in der gastrointestinalen Endoskopie, bei Tumoren des Magen-Darm-Traktes sowie bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen geschätzt. Prof. Dr. med. Mischke, Leiter der Medizinischen Klinik I, festigt durch die Würdigung seinen Ruf als Spezialist für Herzrhythmusstörungen.
Für das Leopoldina-Krankenhaus stellt dieser Erfolg eine Bestätigung des kontinuierlichen Anspruchs dar, fachliche Exzellenz mit menschlicher Zuwendung zu verbinden. Die Ärzteliste dient Patienten bundesweit als Orientierungshilfe bei der Suche nach hochqualifizierten Spezialisten. Durch die Auszeichnung beider Mediziner festigt das Schweinfurter Krankenhaus seine Position als wichtiger Leistungsträger in der regionalen und überregionalen Gesundheitsversorgung.
