Zwei Einbrüche am Donnerstag – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Niederwerrn und Oerlenbach

7. Februar 2026Letztes Update 7. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
NIEDERWERRN UND OERLENBACH – Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet um Mithilfe der Bevölkerung, nachdem es am Donnerstag in Niederwerrn zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus und in Oerlenbach zu einem versuchten Einbruch gekommen ist. In beiden Fällen wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet, jedoch entstand Sachschaden, und die Ermittler prüfen nun einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.

In Niederwerrn drang ein Unbekannter zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr gewaltsam über die Terrasse in ein Haus in der Kautzenstraße ein und durchwühlte mehrere Räume. Fast zeitgleich, gegen 19:40 Uhr, versuchte ein Täter in Oerlenbach in der Straße „Hohe Tannen“ ebenfalls über den Terrassenbereich einzubrechen, wurde jedoch durch aufmerksame Anwohner, die das Licht einschalteten, in die Flucht geschlagen. Gesucht wird in beiden Gebieten nach einem kleingewachsenen, dunkel gekleideten Mann, der in den relevanten Zeiträumen beobachtet wurde.

Die Polizei hat bereits Spuren gesichert und Befragungen im Umfeld durchgeführt. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden. Du erreichst die Dienststelle telefonisch unter der Nummer 09721/202-1866 oder per E-Mail unter pp-ufr.schweinfurt.kpi@polizei.bayern.de.

