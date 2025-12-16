Zwei Einbrüche im Bereich Schweinfurt – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

SCHWEINFURT / STADTGEBIET U. NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Am Samstag wurden der Polizei zwei Einbrüche mitgeteilt. Entwendet wurde dem aktuellen Kenntnisstand nichts. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Schweinfurt – Einbruch in Einfamilienhaus

Dem Sachstand nach gelangte ein Täter am Samstag zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Anwesen „Am Sprinzenbaum“, nachdem er zunächst an der Terrassentür gescheitert war. Er durchwühlte mehrere Räumlichkeiten. Der genaue Entwendungsschaden ist derzeit noch unbekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Niederwerrn – Ähnliche Vorgehensweise

Ebenfalls am Samstag ist es zu einem Einbruch „Im Schlag“ gekommen. Das Tatgeschehen hat sich den ersten Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 19:30 Uhr zugetragen. Der Täter verschaffte sich hier gewaltsam Zutritt über die Terrassentüre. Ersten Erkenntnissen zu Folge, wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 entgegen.