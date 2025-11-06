Auto IU
Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugenaufruf
POPPENHAUSEN / LKR. SCHWEINFURT – Am Mittwoch wurden zwei Einfamilienhäuser in Poppenhausen und Kützberg das Ziel von Einbrechern, während die Bewohner außer Haus waren. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Anwesen und entwendeten Wertgegenstände. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Zusammenhang zwischen den Taten.
Die Einbrüche im Überblick:
- Einbruch in Poppenhausen („An der Salzstraße“):
- Zeitraum: Zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr.
- Hergang: Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt und durchwühlte die Wohnräume.
- Schaden/Beute: Sachschaden wird auf ungefähr $1.000$ Euro geschätzt. Wert der entwendeten Gegenstände ist noch unbekannt.
- Einbruch in Kützberg (Amselweg):
- Zeitraum: Zwischen 15:30 Uhr und 18:40 Uhr.
- Hergang: Ein Unbekannter verschaffte sich ebenfalls gewaltsam, über die Gartenseite, Zutritt zu dem freistehenden Haus und durchwühlte die Räume.
- Schaden/Beute: Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Es wurden Schmuck und weitere Gegenstände entwendet, deren genauer Wert noch festzustellen ist.
Zeugenaufruf:
Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:
- Wer hat zur relevanten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?
- Wer hat möglicherweise in diesem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?
- Wer verfügt über Überwachungskameras, die möglicherweise Verdächtiges aufgenommen haben?
Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.
