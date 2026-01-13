Zwei Einbrüche in Werkstätten der Lebenshilfe – Polizei sucht Zeugen

STOCKSTADT AM MAIN und HÖSBACH, OT WINZENHOHL, LKR. ASCHAFFENBURG – In der vergangenen Woche wurden der Polizei zwei Einbrüche in der Region gemeldet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg und die Kriminalpolizei Aschaffenburg haben die Ermittlungen übernommen und hoffen zur Klärung der Taten auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Einbruch in Stockstadt am Main

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein Unbekannter im Zeitraum von Donnerstag, 13:00 Uhr, bis Freitag, 07:20 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt der Lebenshilfe in der Wallstadter Straße. Der Täter entwendete eine mittlere vierstellige Bargeldsumme aus einem Tresor, der sich in einem Büroraum befand. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Einbruch in Hösbach, OT Winzenhohl – Kripo ermittelt

Zwischen Freitag, 15:00 Uhr und Montag, 06:15 Uhr, verschaffte sich ebenfalls ein Unbekannter gewaltsam über eine Hintertür Zutritt zu einer weiteren Werkstatt der Lebenshilfe in der Haibacher Straße. In dem Anwesen wurden sämtliche Büroräume durchwühlt und ein Tresor entwendet. Der Beuteschaden liegt ersten Erkenntnissen zufolge im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird aufgrund der Vielzahl aufgebrochener Türen und Schränke im Gebäude auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Aschaffenburg und die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat in beiden Fällen jeweils die Ermittlungen übernommen und bitten nun um Zeugenhinweise:

Wer hat in den genannten Zeiträumen verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnten?

Wer hat im Bereich der Tatorte in Stockstadt am Main oder Winzenhohl verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Taten beitragen?

Zu dem Fall in Stockstadt am Main ermittelt die Polizei Aschaffenburg und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 06021/857-2230. Bei dem Vorfall in Hösbach, OT Winzenhohl, nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 Hinweise entgegen.