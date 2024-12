Zwei Einbrüche in Wohnhäuser – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

HÖCHBERG / REMLINGEN, LKR. WÜRZBURG – Zwei Einbrüche in Wohnhäuser beschäftigten aktuell die Kriminalpolizei Würzburg. Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um in ein Einfamilienhaus in Höchberg und ein Mehrfamilienhaus in Remlingen einzudringen. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten.

Einbruch in Einfamilienhaus in Höchberg

Zwischen dem 2. Dezember, 12:00 Uhr, und dem 10. Dezember 2024, 08:30 Uhr, verschafften sich die Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus im Tannenweg. Eine offenstehende Balkontür wurde von einem Nachbarn bemerkt, der daraufhin die Polizei verständigte. Die Einbrecher durchsuchten das Anwesen, bevor sie unerkannt entkamen. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus in Remlingen

Am Mittwoch, zwischen 14:45 Uhr und 18:10 Uhr, drangen Täter über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in eine Erdgeschosswohnung in der Hans-Gebhardt-Straße ein. Beide Wohneinheiten, im Erd- und Obergeschoss, wurden durchsucht. Die Täter flüchteten mit Schmuck in unbekannter Höhe.

Die Kripo Würzburg bittet die Bevölkerung um Unterstützung:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den genannten Bereichen beobachtet?

Wer kann sonstige Hinweise geben, die zur Aufklärung der Taten beitragen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.