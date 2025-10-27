Auto IU
Zwei Einbrüche in Wohnhäuser – Kriminalpolizei ermittelt – Zeugenaufruf
SCHWEINFURT / DEUTSCHHOF UND FUCHSSTADT – In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in zwei Wohnanwesen in Fuchsstadt (Lkr. Bad Kissingen) und Schweinfurt (Ortsteil Deutschhof, Riedbachweg) eingebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.
Die Beamten rufen mögliche Zeugen auf, sich zu melden.
Einbruch in Fuchsstadt
- Tatzeit: Zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr, und Sonntag, 16:15 Uhr.
- Tatort: Kapellenstraße.
- Tathergang: Mindestens ein Unbekannter stieg gewaltsam über eine Balkontür in das Gebäude ein.
- Beute/Schaden: Entwendet wurden Geld und Wertgegenstände im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.
Einbruch in Schweinfurt (Riedbachweg)
- Tatzeit: Freitag, zwischen 10:15 Uhr und 22:45 Uhr.
- Tathergang: Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über eine gekippte Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus.
- Beute/Schaden: Erbeutet wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kriminalpolizei Schweinfurt zu melden.
