Zwei Einbrüche in Würzburg – Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

WÜRZBURG / STADTGEBIET – Am Freitag wurden im Stadtgebiet Würzburg zwei Einbrüche in Wohnungen mitgeteilt. Hierbei erbeuteten die Täter Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zellerau – Einbruch in Mehrfamilienhaus

Dem Sachstand nach gelangte ein Täter am Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung in der Brunostraße und durchwühlte mehrere Räumlichkeiten. Dabei wurde Bargeld in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrags entwendet. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen ebenfalls niedrigen dreistelligen Betrag.

Frauenland – Ähnliche Vorgehensweise

Ebenfalls am Freitag ist es zu einem weiteren Einbruch im Lerchenweg gekommen. Das Tatgeschehen hat sich den ersten Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen 13:45 Uhr und 22:30 Uhr zugetragen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu der Wohnung. Als Diebesgut wurde ersten Erkenntnissen nach Schmuck mitgenommen. Ob weitere Wertgegenstände fehlen und wie hoch der genaue Entwendungsschaden ist, ist derzeit noch unklar. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise:

Wer hat in den relevanten Zeiträumen etwas Verdächtiges beobachtet, das mit den Einbrüchen in Zusammenhang stehen könnte?

Wer hat möglicherweise in den Bereichen um die Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung der Fälle beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.