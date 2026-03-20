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Zwei Eisautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
Zwei Eisautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet
Symbolbild: 2fly4
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THEILHEIM UND MARGETSHÖCHHEIM IM LANDKREIS WÜRZBURG – In den frühen Morgenstunden des Mittwochs haben bislang unbekannte Täter zwei Eisautomaten aufgebrochen, um an die Bargeldbehälter zu gelangen. Zwischen 03:30 Uhr und 05:45 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zugang zu den Schein- und Münzgeldbehältern in der Kilian-Wallrapp-Straße in Theilheim sowie in der Mainstraße in Margetshöchheim.

Die Polizei Würzburg-Land hat die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen und prüft derzeit einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Zeugen, die im Vorfeld oder im Anschluss an die Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

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Hinweise nimmt die Polizei Würzburg-Land unter folgender Telefonnummer entgegen: 0931/457-1630

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