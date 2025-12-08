Zwei erfolglose Einbruchversuche – Mehrere Tausend Euro Schaden

HOHENROTH, LKR. RHÖN-GRABFELD UND BAD KISSINGEN / GARITZ – Seit Donnerstag kam es zu zwei gescheiterten Einbrüchen in freistehende Einfamilienhäuser. Der oder die Täter verursachten zwar Sachschaden, gelangten jedoch nicht an Wertgegenstände. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Schweinfurt Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet.

Einbruch in Hohenroth

Dem Sachstand nach ist ein Unbekannter am Freitag, zwischen 13:30 Uhr und 18:00 Uhr, gewaltsam in ein Anwesen in der Birkenstraße eingebrochen. Offenbar noch während der Tatausführung von den zurückkehrenden Bewohnern überrascht, flüchtete der Täter ohne Beute, aber unerkannt, aus dem Objekt. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Einbruch in Bad Kissingen

In der Zeit von Donnerstag, 23:00 Uhr, bis Freitag, 15:30 Uhr, versuchte ein Unbekannter, sich gewaltsam Zutritt zu einem Anwesen im Fasanenring zu verschaffen. Der Täter scheiterte jedoch an den Türen und Fenstern des Hauses und gelangte nicht ins Innere.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun insbesondere auf Hinweise von Anwohnern, Passanten und Verkehrsteilnehmern, denen im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Tatorte aufgefallen sind.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet Zeugen, sich mit Hinweisen unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.