Zwei Fälle von Unfallflucht in Würzburg – Gibt es Zeugen?

11. Februar 2026Letztes Update 11. Februar 2026
Symbolfoto: 2fly4
WÜRZBURG / GROMBÜHL. Am Dienstag, gegen 09:55 Uhr, blieb die Fahrerin eines Kleinwagens an dem Seitenspiegel eines geparkten Hyundais hängen und hat diesen abgerissen. Die unbekannte Unfallverursacherin, die vermutlich mit einem Toyota unterwegs war, fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Schaden am Hyundai beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

WÜRZBURG / SANDERAU. Ein Unbekannter hat den linken Seitenspiegel eines geparkten Toyota in der Eichendorffstraße abgefahren. Der Pkw war am Dienstag, zwischen 16:30 Uhr und 17:10 Uhr, im Bereich der Kreuzung zur Schießhausstraße geparkt. Der Schaden wird mit etwa 200 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.

