Zwei Fahranfängerinnen unter Alkoholeinfluss unterwegs
WÜRZBURG/INNENSTADT – Am frühen Freitagmorgen wurden zwei junge Frauen in der Innenstadt von Würzburg beim Fahren eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss gestoppt. Beiden wurde die Weiterfahrt untersagt.
Zuerst wurde gegen 01:00 Uhr in der Bismarckstraße eine 20-jährige deutsche E-Scooter-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest bei ihr ergab 0,9 Promille.
Ähnliches ereignete sich am gleichen Tag gegen 04:30 Uhr in der Veitshöchheimer Straße, als eine junge deutsche Fahranfängerin, die ebenfalls mit einem E-Scooter unterwegs war, kontrolliert wurde. Bei ihr stellten die Beamten vor Ort einen Wert von 0,8 Promille fest.
