Zwei Fahrzeuge kollidieren am Schuttberg
SCHWEINFURT – Gestern Mittag kam es im Bereich des „Schuttbergs“ an der Kreuzung Fritz-Drescher-Straße und Georg-Schäfer-Straße zu größeren Behinderungen im Straßenverkehr aufgrund eines Unfalls mit zwei kollidierten Fahrzeugen.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten durch ein Bergungsunternehmen abtransportiert werden.
Einsatzdetails:
-
Einsatzkräfte: Da der Löschzug der Ständigen Wache bereits gebunden war, wurde das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Schweinfurt alarmiert.
-
Maßnahmen: Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und beseitigten ausgelaufene Betriebsmittel.
-
Verletzte: Eine leichtverletzte Person wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Einsatzstelle wurde bis zum Abschluss aller Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesichert.
