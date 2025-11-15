Auto IU

Zwei Fahrzeuge kollidieren am Schuttberg

Foto: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Schweinfurt mit ständiger Wache e.V.
SCHWEINFURT – Gestern Mittag kam es im Bereich des „Schuttbergs“ an der Kreuzung Fritz-Drescher-Straße und Georg-Schäfer-Straße zu größeren Behinderungen im Straßenverkehr aufgrund eines Unfalls mit zwei kollidierten Fahrzeugen.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß schwer beschädigt und mussten durch ein Bergungsunternehmen abtransportiert werden.

Einsatzdetails:

Die Einsatzstelle wurde bis zum Abschluss aller Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesichert.

