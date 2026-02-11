Zwei Frauen fetzen sich in der Luitopoldstraße

SCHWEINFURT – In der Luitpoldstraße kam es am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Frauen, der in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte. Bisher unbekannte Zeugen griffen beherzt ein und trennten die beiden Frauen, bevor die Situation weiter eskalieren konnte.

Die Polizei Schweinfurt hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Um den Vorfall lückenlos aufklären zu können, werden insbesondere die Personen, die schlichtend eingegriffen haben, sowie weitere Beobachter gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweinfurt unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.