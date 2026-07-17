Zwei geparkte Fahrzeuge im Landkreis Haßberge beschädigt

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Auf dem Parkplatz hinter dem Amtsgericht in der Straße „Obere Mühle“ wurde am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 10:40 Uhr ein schwarzer Audi A4 angefahren und beschädigt. Der Sachschaden an der Heckstoßstange wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

In Hofheim in Unterfranken wurde am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr ein geparkter Opel Crossland X beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter verursachte auf dem Marktplatz einen Schaden an der Beifahrertür sowie am hinteren rechten Kotflügel. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet um Hinweise zu den beiden Fällen unter Tel. 09521/927-0.

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