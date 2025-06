Zwei Jugendliche aus dem Landkreis Schweinfurt mit Christophorus-Medaille ausgezeichnet

LANDKREIS SCHWEINFURT – Frederik Baumann (14) aus Handthal und Emily Speckbacher (16) aus Untereuerheim wurden von Ministerpräsident Dr. Markus Söder mit der Christophorus-Medaille ausgezeichnet und öffentlich belobigt. Beide Jugendliche hatten im vergangenen Jahr unter besonders schwierigen Umständen eine Person aus Lebensgefahr gerettet.

Frederik Baumann reagierte im März 2024 sofort, als ein damals 59-jähriger Mann bewusstlos in einem Bachlauf wurde. Er hielt den Mann über Wasser und rief um Hilfe, wodurch der Verunglückte gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Emily Speckbacher bewies ihre Geistesgegenwart am 18. April 2024, als ihre damals 49-jährige Mutter während der Autofahrt bewusstlos wurde. Als Beifahrerin brachte Emily das Fahrzeug zum Stehen und befreite ihre Mutter mit einem weiteren Helfer aus dem Auto. Die beiden Helfer begannen sofort mit der Reanimation. Dank dieser schnellen Rettungsmaßnahmen und der Unterstützung eines zufällig vorbeikommenden Mediziners sowie weiterer Rettungskräfte konnte das Leben von Emilys Mutter gerettet werden.

Bei der Auszeichnungszeremonie in München waren Oberschwarzachs Bürgermeister Manfred Schötz, Grettstadts Bürgermeister Jens Machnow und der stellvertretende Landrat Thomas Vizl anwesend. Letzterer überbrachte die Glückwünsche von Landrat Florian Töpper: „Frederik Baumann und Emily Speckbacher haben viel Mut und Entschlossenheit bewiesen, das verdient höchsten Respekt. Sie haben Leben gerettet, ihr vorbildliches Handeln kann uns allen als herausragendes Beispiel dienen.“

Ministerpräsident Dr. Markus Söder hatte Mitte Mai in einer Feierstunde in der Münchner Residenz die Bayerische Rettungsmedaille an 32 Personen und die Christophorus-Medaille an 43 Personen verliehen. Die Bayerische Rettungsmedaille ehrt Personen, die bei der Rettung eines Menschen aus Lebensgefahr das eigene Leben eingesetzt haben (seit 1952 an 4.479 Personen verliehen). Die Christophorus-Medaille und eine öffentliche Belobigung erhalten Personen, die jemanden unter besonders schwierigen Umständen aus Lebensgefahr retten (seit 1983 an 1.973 Personen verliehen).