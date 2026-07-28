Zwei Jugendliche greifen 18-Jährige auf Spielplatz an – Polizei sucht Zeugen

SCHWEINFURT, LKR. SCHWEINFURT – Am Freitagabend ist es auf einem Spielplatz in der Oskar-von-Miller-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Zwei bislang unbekannte Mädchen sollen eine 18-Jährige bedroht und geschlagen haben. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 20.20 Uhr betraten zwei etwa 14 Jahre alte Mädchen den Spielplatz im Bereich der Hausnummern 80 und gingen auf eine dort anwesende 18-jährige Deutsche zu. Nach bisherigen Erkenntnissen suchten die beiden unter einem Vorwand zunächst den Streit.

Im Verlauf der zunächst verbalen Auseinandersetzung sollen die Jugendlichen ihr Opfer bedroht und anschließend geschlagen haben. Die 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Täterinnen blieb ohne Erfolg.

Die Polizei beschreibt die beiden Mädchen als etwa 14 Jahre alt, rund 160 Zentimeter groß und schlank. Eine der Jugendlichen soll ein grünes Oberteil, eine blaue Hose und Nike-Schuhe getragen haben. Sie hatte schwarze, lange Haare. Die zweite Täterin hatte braune, lange Haare und trug eine Jogginghose.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.