Zwei Jugendliche klauen Handtasche mit 1.000 Euro darin

LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Eine 26-jährige Frau meldete am Freitagabend bei der Polizeiinspektion Lohr den Diebstahl ihrer pinken Handtasche.

Die Frau gab an, gegen 20:00 Uhr auf einer Parkbank vor dem Finanzamt in Lohr gesessen zu haben. Als sie kurz zum Mülleimer ging, sollen zwei Jugendliche mit Fahrrädern vorbeigekommen sein und die Handtasche entwendet haben. Anschließend flüchteten die Täter über die Fußgängerbrücke in Richtung Schulgelände bzw. Jahnstraße.

In der Handtasche befanden sich laut Angaben der Geschädigten neben persönlichen Dokumenten auch 1000 Euro.